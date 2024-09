Ed Sheeran toca tamborim com Escola de Samba antes de show no Rock In Rio

Poucas horas antes de subir ao Palco Mundo do Rock In Rio, o cantor britânico Ed Sheeran vem aproveitando esta quinta-feira (19) para curtir a capital do Rio de Janeiro.

Nesta manhã, o cantor, que é um dos nomes mais aguardados da edição de 2024 do festival, visitou a escola de samba Grande Rio e se arriscou a sambar tocando um tamborim ao lado dos ritmistas. Em suas redes sociais ele compartilhou um vídeo do momento. Confira:

Além do samba, o dono dos hits “Shape of You” e “Perfect” também separou um tempo para provar uma carne típica da culinária brasileira. “Me disseram para provar picanha e é muito bom. Então estou comendo", disse o cantor em vídeo postado em seus Stories do Instagram, onde aparece mordendo o pedaço de carne.

Ed Sheeran também foi visto visitando o Pão de Açúcar nesta tarde e, na última quarta-feira (18), marcou presença no jogo entre Atlético e Fluminense, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Ed Sheeran será a atração principal na noite desta quinta-feira (19), no Rock In Rio. Ele sobe ao Palco Mundo às 00h15.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)