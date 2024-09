Gaby Amarantos será a primeira paraense a cantar no Palco Mundo do Rock in Rio

A cantora Gaby Amarantos, precursora do tecnomelody, será a primeira paraense a cantar no Palco Mundo, o maior do Rock in Rio. A artista se apresenta neste sábado (21/09), a partir das 18h30. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Gaby falou sobre a expectativa para o show.

“Gente, eu estou tomando muito açaí com farinha baguda, charque, para poder estrear com o pé direito. Estou muito feliz, estou assim, tão, tão, tão satisfeita de poder ser a primeira artista do Norte, primeira artista da Amazônia, a pioneira, a cantar o nosso tecnobrega, tecnomelody e poder mostrar um pouquinho, um pedacinho da nossa cultura tão rica”, disse.

Não é a primeira vez que Gaby Amarantos participa do Rock in Rio. Em 2019, a artista se apresentou no especial Pará Pop ao lado de Fafá de Belém, Dona Onete, Jaloo e Lucas Estrela, no Palco Sunset. No entanto, é a primeira vez que a artista estará no palco principal do festival. “Nossa, gente, é muito pioneirismo, meu Deus do céu! Que alegria! A minha sensação é de dever cumprido, é de... valeu a pena acreditar. Valeu a pena querer cantar tecnobrega barra tecnomelody, quando muitas pessoas, até da nossa terra, discriminavam, diziam que isso nunca ia dar em nada. E hoje, a gente vê essas mesmas pessoas entendendo que nosso ritmo veio para ficar. Então, eu estou assim, meu coração é só felicidade”, afirmou a paraense.

Gaby Amarantos faz parte do show "Para Sempre MPB", que reunirá BaianaSystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes e Ney Matogrosso. “O público pode esperar muito treme-treme, sal-sal e doideira, é uma parte. O show chama 'Para Sempre MPB', vão ter vários artistas, mas o meu momento, meu amor, vai ser o nosso momento, porque a gente tá trazendo o balé do Pará e vamos poder mostrar a nossa dança, a nossa música, com os representantes desse estilo. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar com o coração cheio de orgulho”, finalizou.

Além de Gaby Amarantos, a Gang do Eletro também se apresenta no sábado (21/09) junto com as Suraras do Tapajós, no Palco Global Village, a partir das 20h40. Já no domingo (22/09), Zaynara estreia no festival se apresentando às 18h30, no Palco Supernova. O festival é transmitido pelo Multishow, Globoplay e TV Globo.