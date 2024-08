Zaynara conta detalhes sobre apresentação no Rock in Rio e novo álbum musical

A cantora paraense Zaynara anunciou que cantará no palco do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, no dia 22 de setembro. A apresentação será um marco na carreira da artista, que vem atingindo sucesso nacionalmente com diversos hits musicais e parcerias de peso, como o recente feat com a cantora Pabllo Vittar, na música ‘Quem Manda Em Mim’.

Zaynara se apresentará no palco Supernova um local do festival destinado a compartilhar arte e cultura através de shows de artistas diversos e cheios de representatividade, o local perfeito para a paraense expressar a identidade amazônica presente em suas músicas.

A artista, que é natural de Cametá, vive um momento de ascensão na carreira, com apresentações marcantes em grandes festivais de música em todo o Brasil. Ela não esconde a empolgação e felicidade de estar pela primeira vez no palco do Rock In Rio, um dos maiores eventos de música do país.

“Não consigo achar palavra pra descrever a sensação da alegria de poder levar nossa música do Norte pra um espaço como o Rock in Rio. É definitivamente um grande sonho realizado pra mim hoje. A gente tá pensando em fazer algo grandioso, que seja uma experiência para o público que vai assistir. Eu quero levar muito das minhas referências para o show, muito do que eu cresci vendo, e as coisas que me inspiraram a começar a cantar”, declarou a cantora.

Feliz com o reconhecimento do público e o crescimento na carreira, Zaynara se sente motivada a criar cada vez mais, e em breve, sua criatividade será compartilhada em um novo álbum, com músicas autorais da cantora.

“A gente tá preparando um álbum novo, vai ser meu primeiro álbum de fato lançado pela Sony Music, e neste especificamente eu vou explorar mais o meu lado de compositora, então eu estou trabalhando nessa parte, fazendo muitos acampamentos de composição e tá sendo muito divertido pra mim, me permitir explorar mais essa parte de escrever músicas. Podem esperar um pouco mais da Zaynara compositora”, promete a artista.

Zaynara afirmou que em breve lançará um novo álbum com músicas autorais (Foto: Tereza Maciel)

Zaynara e Pabllo

Zaynara tem como um dos maiores sucessos atuais a música ‘Quem Manda em Mim’, uma canção no ritmo do beat melody que ganhou uma nova versão com o feat de Pabllo Vittar. A parceria acrescentou ainda mais charme para a música e fez nascer uma forte amizade entre as duas artistas.

“Foi incrível eu sou muito fã da Pabllo e ‘Quem Manda em Mim’ já tinha sido lançada, e foi uma música que teve maior destaque no meu trabalho, então achei que ela tinha muito potencial e aí chamei a Pabllo, que já tinha interagido comigo nas redes sociais. Foi uma parceria pra além da música, além do trabalho, ganhei alguém que me deu um apoio surreal, ela é extremamente generosa, uma pessoa incrível de conviver”, salienta Zaynara.

Música e Moda

Conhecida por cantar ritmos que fazem parte da cultura paraense, como o beat melody, Zaynara se destaca como uma multiartista, que também se expressa através da moda. Seus looks, sempre muito autênticos e representativos, chamam atenção nos eventos nos quais participa. A paraense inclusive já desfilou na passarela do São Paulo Fashion Week e usou um look que celebrou a região Norte e os povos originários.

Sobre a participação da moda em sua carreira, a paraense destaca que o uso de roupas marcantes está vinculado também com a música, artes que se conectam em suas apresentações.

“Eu acredito que a moda e a música são mundos que andam juntos. Não tem como trabalhar só uma e esquecer da outra, porque querendo ou não a moda ela é uma forma de eu me expressar como artista. Eu sou fã das divas pop, sou fã de Joelma, que sempre foi e é icônica em seus figurinos, então não tinha como fugir, a moda pra mim ela acontece também de forma natural, porque eu sempre gostei de desenhar minha roupa e de pensar no figurino”, explica a cantora”.

Representatividade paraense

Zaynara acredita que a inserção de artistas paraenses em festivais nacionais de música, como o Rock in Rio é extremamente importante, pois são iniciativas que aumentam ainda mais o conhecimento da riqueza cultural do Brasil.

“A gente é de um país plural e temos a oportunidade de colocar o maior número de culturas possíveis em espaços como esse, que mostram músicas diferentes, ritmos diferentes, toda a riqueza cultural que o nosso país tem, isso é muito válido. Então eu tento aproveitar com todas as forças cada oportunidade pra que a gente alcance novos lugares e para que nossa música chegue mais longe”, conclui a artista.

Além de Zaynara, que se apresentará no dia 22 de setembro no palco Supernova, o Rock in Rio também abrirá espaço para os grupos paraenses Gang do Eletro e da Suraras do Tapajós, que farão um grande show no dia 21 de setembro, no espaço Global Village.