VÍDEO: Shawm Mendes chega ao Brasil nesta quinta-feira (19), para show no Rock in Rio 2024

Shawn Mendes, de 26 anos, desembarcou na manhã desta quinta-feira (19), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, para o show que irá realizar no Rock in Rio 2024, no próximo domingo (22). O artista canadense, tirou fotos e autografou alguns objetos dos fãs, com grande simpatia e sorriso. Veja o vídeo da chegada do artista:

Ele apareceu com uma regata cinza, uma calça azul-marinho, além de uma mochila preta nas costas, priorizando o seu conforto. Shawn sorria a todo instante e logo entrou em uma van para seguir em direção ao hotel. A apresentação de Shawn Mendes no Rock in Rio 2024 acontece no próximo domingo (22), quando ele realiza o show de encerramento do Palco Mundo.

Além do artista canadense, a noite no Rock in Rio 2024 também contará com apresentações de Luísa Sonza, Ne-Yo, Akon, Ney Matogrosso, Mariah Carey e mais.