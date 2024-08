Zaynara é confirmada como atração no Rock in Rio 2024; saiba quando paraense vai cantar

O fenômeno da nova geração da música brasileira, Zaynara, foi anunciada no line-up do dia 22 de setembro, no palco Supernova do Rock in Rio 2024. “Há um ano, eu subia pela primeira vez em um grande palco a convite da Joelma, e agora sou anunciada, nas vésperas do meu aniversário, como uma das atrações do Rock in Rio", comemorou Zaynara.

"Tudo está acontecendo de uma forma rápida, mas também com muito trabalho, dedicação e sempre com o apoio dos meus fãs. É um grande presente e um privilégio poder levar o Beat Melody, música do meu Pará e de todo o Norte, para palcos com reconhecimento internacional como esse”, festejou a paraense.

A cantora adianta ainda o que os fãs podem esperar de sua apresentação no Rock in Rio. “Desde já, estou preparando, ao lado da minha equipe, um show que vai trazer surpresas, dança e muita força”, revela.