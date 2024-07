Música de Zaynara e Pabllo Vittar, 'Quem Manda Em Mim', abre o Mais Você e Louro Mané. Assista!

O programa Mais Você desta segunda-feira (15) começou em alto astral com a música "Quem Manda Em Mim", da cantora paraense Zaynara em sua nova versão com Pabllo Vittar. A abertura animada, que contou com a participação do Louro Mané cantando e dançando a música, rapidamente viralizou nas redes sociais.

"Zaynara e Pabllo Vittar, a drag número 1 do Brasil e nova revelação da música do Norte, artista destaque do Multishow", disse Ana Maria Braga. "Elas se uniram para esse feat super poderoso repleto de energia, cultura e representatividade", completou. A apresentadora ressaltou a força da parceria entre as artistas: "A letra empoderada demonstra a força da mulher e traz o ritmo beat melody."

VEJA MAIS

Zaynara, que acompanhava a abertura do programa ao vivo, não conteve a empolgação ao ver sua música sendo cantada por Louro Mané e Ana Maria falando sobre a artista. "Jesus amado!", exclamou a paraense em seus stories no Instagram.

A apresentadora ainda fez questão de destacar o talento de Zaynara, chamando-a de "maior expoente dessa geração" e dando as boas-vindas à cantora ao sucesso. Para fechar com chave de ouro, o programa encerrou com a mesma música. Ana Maria Braga, que não se intimidou, até se arriscou a dançar ao som do hit.

Sucesso da parceria

A união de Zaynara e Pabllo Vittar em "Quem Manda Em Mim" é um verdadeiro sucesso. A nova versão da música, lançada na última sexta-feira (12), já está hitando nas plataformas digitais e ganhou um clipe inédito com as duas artistas, que também foi lançado na última semana.

A versão original de "Quem Manda Em Mim", lançada em 2022, já havia impulsionado a carreira de Zaynara a nível nacional, principalmente após sua performance viral no Festival Psica 2023. Agora, com a parceria com Pabllo Vittar, a música ganha ainda mais força e consolida a paraense como uma das novas promessas da música brasileira.

Confira o clipe de "Quem Manda Em Mim":

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)