Gretchen e Esdras renovam votos mais uma vez em capela no Rock in Rio

Os apaixonados Gretchen e o marido, Esdras de Souza, renovaram mais uma vez seus votos do casamento .A cantora e o paraense "se casaram" no Rock in Rio nesta quinta-feira (19) em cerimônia conduzida por um cover do Elvis Presley.

A casamento oficial deles completa quatro anos no próximo dia 30.

Hoje, Gretchen optou por um usou um vestido transparente vermelho e um véu com laço na mesma cor que o modelito. Esdras também estava todo de vermelho.

Gretchen e Esdras renovam votos no RIR. (Agnews)

A influenciadora se casou com Esdras em 2020, em Belém, e em novembro de 2021 fez uma segunda cerimônia, em Portugal, onde morou por muitos anos. A primeira renovação de votos de Gretchen e Esdras aconteceu em 2022, em Salinas (PA) e, na ocasião eles explicaram que aquela segunda festa também era uma forma de reunir o amigos, já o casamento tinha sido na pandemia, sob normas fitossanitárias, com número reduzido de pessoas.

Em janeiro de 2023, a cantora e o músico fizeram outra renovação dos votos, em uma comunidade indígena de Marajó (PA). Gretchen disse à época que por ser descendente de indígenas sempre sonhara se casar na pajelança.