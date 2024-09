Andressa Urach recebe proposta de valor exorbitante para vender piercing íntimo; veja a quantia

Andressa Urach, um dos grandes nomes da indústria do conteúdo adulto, surpreendeu mais uma vez com uma situação inusitada. A influenciadora, que recentemente bifurcou a língua, revelou ter recebido uma proposta de valor exorbitante para vender um piercing íntimo. Segundo Urach, um fã ofereceu R$ 100 mil pelo objeto.

A revelação foi feita por meio de uma publicação de Andressa nas redes sociais, onde ela brincou com a situação. “Já vi de tudo nessa vida, mas essa proposta foi inédita”, disse ela. “Quem imaginaria vender um piercing íntimo por esse valor?”, completou a influenciadora.

A modelo, então, anunciou que aceitou a proposta, ressaltando que considera a oferta uma oportunidade a mais para aproveitar os benefícios da sua carreira.

O piercing íntimo de Andressa foi colocado em agosto, junto com 10 outros piercings espalhados pelo seu corpo. “3 em cada orelha, 2 na sobrancelha, 2 nos peitos e um na pr*kita”, disse ela no Instagram na época. Em uma entrevista ao Splash, do UOL, Andressa disse que sofreu um pouco de dor para colocar a joia.

“Esteticamente falando, eu acho muito bonito, porque é uma joia, ainda mais em regiões que pra mim são excitantes”, comentou a modelo

Os fãs podem conferir o piercing comprando os conteúdos adultos que Urach produz. A modelo possui perfis na Privacy e no OnlyFans, onde cobra R$ 19,90 e 50 dólares, respectivamente, para que os assinantes tenham acesso às suas fotos e vídeos explícitos.