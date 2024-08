Após bifurcar a língua, Andressa Urach fala sobre cirurgia para colocar terceiro seio

Um dos grandes nomes brasileiros do mundo do conteúdo adulto, Andressa Urach surpreendeu a web com uma sugestão inusitada para o próprio corpo. Após dividir seus seguidores ao fazer um procedimento de bifurcação na língua, a influenciadora revelou ter vontade de colocar um terceiro seio.

“Gente, será que ficaria legal um terceiro seio?”, questionou ela no Instagram Stories ao publicar vídeo de uma garota com três seios. “O que vocês acham? Faço essa transformação ousada?”.

Andressa Urach faz post sugerindo colocar um terceiro seio (Reprodução/Instagram: @andressaurachoficial)

Outros procedimentos de Andressa

No passado, Andressa revelou ter feito mais de 15 cirurgias estéticas ao longo de sua vida. Além de ter bifurcado a língua, a modelo também retirou parte das costelas e recentemente colocou implantes de 1 litro nos seios. Segundo a influenciadora, essas mudanças em seu corpo tem como objetivos vender ainda mais conteúdo como influenciadora +18 da Privacy e do OnlyFans.

“Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Tenho 72 cm e com essa cirurgia existe a possibilidade de diminuir até 18 centímetros”, disse ela nas redes sociais.

“Acho que vou ficar com o corpo ainda mais sexy para meus vídeos de conteúdo adulto. Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina. Quero vender mais conteúdos”, continuou.