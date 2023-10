Saiba quais são os artistas indicados para o Prêmio Multishow 2023

Estão abertas as votações para os finalistas da 30ª edição do Prêmio Multishow 2023, que será realizado em 7 de novembro. Os fãs têm a oportunidade de votar nos artistas favoritos em diversas categorias, incluindo Clipe TVZ do Ano, Show do Ano, Voz do Ano, Hit do Ano e Categoria Brasil. Veja como os indicados.

VEJA MAIS

Um elenco inédito de apresentadores conduzirá a cerimônia deste ano. Ludmilla, que já recebeu prêmios em edições anteriores, Tata Werneck, que apresentará pela sétima vez e Tadeu Schmidt, que estreia como apresentador na premiação.

As votações para as categorias de Clipe TVZ do Ano, Show do Ano e Voz do Ano permanecerão abertas até 5 de novembro. Para a Categoria Hit do Ano, os fãs poderão votar até 7 de novembro, encerrando-se durante a cerimônia de premiação. Na Categoria Brasil, as músicas mais votadas por região avançarão para a última etapa, com cinco finalistas, cujos nomes serão divulgados em 15 de outubro. Os vencedores serão escolhidos por voto popular.

Entre os destaques das indicações estão as cantoras Luísa Sonza, Iza, Ludmilla e Anitta, bem como o sucesso musical "Tá Ok", uma colaboração de Dennis DJ e Kevin O Chris.

Luísa Sonza e Iza lideram a lista de indicados, cada uma com sete indicações. A diferença é que todas as indicações de Luísa são por trabalhos próprios, enquanto Iza está presente com parcerias com outros artistas. Ludmilla possui seis indicações, e Anitta conta com cinco.

As categorias e os indicados são os seguintes:

Clipe TVZ do Ano:

"Funk Rave" - Anitta

"Pilantra" - Anitta e Jão

"Campo de Morango" - Luísa Sonza

"Conexões de máfia" - Matuê e Rich the Kid

"Fé nas malucas" - Iza e MC Carol

"Tá Ok" - Dennis DJ e Kevin O Chris

Hit do Ano:

"Zona de perigo" - Leo Santana

"Posturado e calmo" - Leo Santana

"Chico" - Luísa Sonza

"Erro gostoso" - Simone Mendes

"Nosso quatro" - Ana Castela

"Tá Ok" - Dennis DJ e Kevin O Chris

Álbum do Ano:

"AFRODHIT" - Iza

"Escândalo Íntimo" - Luísa Sonza

"Ícarus" - BK'

"No Tempo da Intolerância" - Elza Soares

"Super" - SUPER

"Xande canta Caetano" - Xande de Pilares

Show do Ano:

Ludmilla com Numanice (2023)

Ludmilla com Rock in Rio (2022)

BaianaSystem e Olodum com OlodumBaiana

BK com ICARUS

Marisa Monte com turnê "Portas" (2023)

Titãs com turnê "Titãs Encontro" (2023)

Voz do Ano:

Gloria Groove

Iza

Liniker

Ludmilla

Luísa Sonza

Marina Sena

Além dessas categorias, há outras como Artista do Ano, Revelação, Capa do Ano, Instrumentista do Ano, DJ do Ano, Produção Musical do Ano e várias outras, com uma ampla gama de talentos da música brasileira concorrendo a premiação.