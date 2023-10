Luísa Sonza responde porquê revelou traição de Chico Moedas em rede nacional

A cantora Luísa Sonza negou que a revelação da traição sofrida por Chico Moedas durante o programa Mais Você tenha sido uma estratégia de marketing para divulgar o novo álbum “Escândalo Íntimo”. A revelação foi feita em videocast com a jornalista Foquinha, nesta quinta-feira (05).

Luísa foi categórica ao rechaçar as teorias que circulam na internet de que ela teria planejado a relação com Chico Moedas. “Era uma coisa que eu jamais esperaria, eu fico abismada com a capacidade das pessoas de achar que eu planejei ou que eu gostaria pra mim, nunca jamais que isso seria algo planejado”, enfatizou.

Sonza disse que não teria falado de novo de sua vida pessoal e que não precisava do marketing. Luísa diz que foi em rede nacional falar sobre o assunto para não ser culpada novamente pelo fim do relacionamento.

“Antes de tudo eu fiquei muitos dias sem saber o que fazer, fizemos um milhão de reuniões. Meu maior medo era ser de novo colocada como culpada de alguma coisa”, contou. "Daí a decisão pra me proteger, eu até falo isso no texto, pra me proteger. Eu vou ser a protagonista da minha narrativa”, complementou.

A leitura do texto foi um pedido de Ana Maria. “Só fui na Ana Maria porque era um sonho meu estar lá e foi muito demorado pra gente conseguir (...) Eu queria cancelar de início, não queria ir, mas todo mundo me convenceu e falou pra eu falar sobre, que não ia adiantar esconder [a traição]”.

A loira ainda deixou no ar que mais coisas do que foram divulgadas aconteceram. Sonza disse que ainda se sente muito triste com a situação. “É uma coisa que me entristece demais, que me pega em lugar muito sério, é uma coisa muito triste”.