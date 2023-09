Luísa Sonza muda letra de 'Chico' e agita redes sociais

Uma das posts mais conferidos neste sábado (3) é da cantora Luísa Sonza, em que o público confere a artista mudando a letra da música 'Chico', composta em homenagem ao ex-namorador dela, Chico Moedas. Luísa terminou o relacionamento com Chico após ter sido traída.

Em show em Porto Alegre (RS), Luísa Sonza ensinou os fãs na plateia a nova versão dessa canção, que é a mais ouvida no Brasil todo em um streaming de música no começo de setembro.

Emocionada

A artista tirou o nome do influenciador da faixa. Ao invés de cantar "Chico, se tu me quiseres, Luísa diz "Se acaso me quiseres".

É possível observar, em outras gravações, que a cantora se emocionou bastante, chegando a chorar, enquanto apresentava a canção ao público.