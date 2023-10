Luê é indicada ao Prêmio Multishow com a música 'Preamar'

A cantora paraense Luê foi indicada ao Pêmio Multishow com a música Preamar. Ela é a única representante do Pará. Confira os detalhes e saiba como votar!

A cantora Luê compartilhou no último sábado, 30, no Instagram que foi indicada ao Prêmio Multishow, na categoria Brasil, com a música Premar. Luê é a única indicada do Pará na votação.

Da Região Norte Luê disputa com Bruno Damasceno, do Acre, com a música "Consciência de classe", além de Ariel Moura do Amapá, com a música "Língua intrusa", e Gabriê de Rondônia, com "Magia leonina".

Também está na disputa pelo prêmio Marília Tavares de Roraima, com a canção "Me dói imaginar" e Pedro Libe do Tocantins com "o Copo não mente" com participação de Hugo e Guilherme.

A paraense comemorou a indicação com um vídeo no Instagram e pediu o voto: “GENTE. Fui indicada ao @premio_multishow 2023 com “PREAMAR” na categoria Brasil e tô representando o Pará aí com um orgulho danado!", iniciou.

"To feliz com essa indicação especialmente por termos outras artistas ali também levando o Norte. Votem na gente! Conheçam artistas da nossa região! Apostem em nós! Ah e pode votar mais de uma vez então já sabe: DESCE O DEDO”, finalizou a postagem.

Para votar na cantora paraense Luê, clique aqui.