Luê lança ‘Preamar’; single marca nova fase da carreira focada nos ritmos Amazônicos

A nova música da cantora e instrumentista Luê, "Preamar", celebra a nova fase da sua carreira, resgata a musicalidade Amazônica e formaliza a primeira composição com seu pai Júnior Soares do Arraial do Pavulagem e pesquisador dos ritmos tradicionais da região Norte. O Marabaixo, a guitarrada e a sonoridade eletrônica estão presentes no single gravado entre Belém e São Paulo.

Premar versa sobre autoapreciação, que é a forma construtiva de se relacionar, perceber as próprias virtudes. Luê relembra que a música surgiu despretensiosamente, enquanto desfrutava da companhia de seu pai, na sua casa em Belém. "Meu pai tocava uma melodia bonita no violão, então começamos a brincar em cima daquele tema. Desde o começo eu senti que essa melodia me trazia uma sensação de melancolia, mas ao mesmo tempo esperança e achei que a letra deveria seguir o mesmo caminho", iniciou.

"Acho que às vezes, nessa ânsia por ser amado e aceito, a gente vai vestindo várias camadas e acaba perdendo a noção do que é real de fato, e a música fala sobre essa beleza complexa de voltar o olhar 'pra' si, de ser coerente consigo em primeiro lugar. É sobre autoapreciação e aceitação", completou.

Sobre a escolha do nome da canção "Preamar", representa o ponto máximo da maré cheia, diz a cantora, que também ressalta que encaixa com a sensação de transbordamento. "Além de trazer o elemento da água, que 'tá' muito presente na narrativa dos próximos trabalhos que virão. A sonoridade amazônica sempre me foi familiar. A música regional foi minha primeira referência e escola e o Arraial do Pavulagem tem papel fundamental nisso", relembrou.

"Sempre curti a estética mais urbana dos sintetizadores e beats eletrônicos e me joguei nisso, agora, eu coloco essa experiência na bagagem e faço o caminho de volta 'pra' origem de tudo que é o regional, por isso a escolha do marabaixo como elemento rítmico central e a guitarra do Felipe Cordeiro trazendo aquela nossa malemolência amazônica, mas ali também 'tá' o teclado mais distorcido e o beat. É assim que vou contar minhas próximas histórias", disse.

Os próximos passos de Luê estão focados no lançamento de um EP, ainda neste primeiro semestre, focada no regional e com releituras de músicas do Arraial do Pavulagem, mas também o lançamento de um terceiro disco. "'Tô' muito animada com esses projetos e tenho muitos planos sim, 'tô' trabalhando 'pra' conseguir realizar tudo que quero e espero poder trazer novidades em breve", antecipou.

Enquanto os novos discos de trabalhos não são lançados, Luê colhe os frutos do novo single e comenta a repercussão. "Depois de tanto tempo sem lançar algo novo, eu to curtindo esse momento, me identifico muito com a música e sinto que as pessoas estão entendendo o caminho pra onde 'tô' apontando meu trabalho. Vibro sempre que alguém compartilha uma emoção comigo depois de ouvir a música, é pra isso que ela existe mesmo. Continuem ouvindo, me marcando nos stories e compartilhando o que sentem comigo, eu amo!", arguiu.

"Uma coisa que eu adoro em Preamar é que ela tem uma vibe boa demais, sabe? É uma música 'pra' tu botar 'pra' tocar logo de manhã pra astralizar o dia. Acordou? Levanta e toca preamar, enquanto isso faz teu café, dá uma alongada e bora viver!", finalizou.



Serviço

Cantora: Luê

single: Preamar

Disponível: em todas as plataformas digitais de música

Mais informações: @luemusica