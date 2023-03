Pará no Lollapalooza: cantora Luê apresenta seu duo ‘Baby’ no primeiro dia do festival

Tem Pará no Lollapalooza 2023! O duo mais apaixonado do Brasil, “Baby”, composto pela cantora paraense Luê e pelo mexicano naturalizado brasileiro Mateo Piracés-Ugarte, sobe ao palco do festival na próxima sexta (24), no Autódromo Interlagos, em São Paulo. Neste mesmo dia, o público contará ainda Billie Eilish, que estreia em solo brasileiro, Lil Nas X, Conan Gray, além de Rise Against, Pedro Sampaio, Anavitória, Black Alien e Planta & Raiz.

O duo “Baby” surgiu logo após que Luê e Mateo assumiram o relacionamento. O repertório é composto por músicas feitas com declarações de amor do casal, que estavam guardadas em uma gaveta, sem a pretensão de se tornarem públicas. Mas não demorou muito para a dupla perceber que ali tinham um belo material, com pitadas de clichês românticos e cheio de brasilidades.

A estreia nos palcos do Lollapalooza vem em um bom momento para o duo, que acaba de lançar em todas as plataformas digitais de música, o álbum “Amorzinho”. Gravado durante a pandemia, o trabalho foi feito em casa em um estúdio adaptado para atender as necessidades de produção musical do casal. Porém, em algumas faixas, houve colaboração de outras pessoas como Lucas Maier, Chico Correa, Dudu Marote.

Luê, fala sobre a felicidade de pisar pela primeira vez em um dos maiores festivais do Brasil. “Estou absurdamente feliz porque é uma realização pessoal grande. É a primeira vez que me apresento no palco de um festival dessa grandeza, com essa importância”. A cantora ressaltou ainda que é uma artista do Norte que busca espaço. “Sabemos o quanto existem algumas barreiras ainda para artistas da nossa região. Preparamos um show muito gostoso de fazer onde misturamos a latinidade do Mateo com nosso Pará, será incrível”, destacou.

Ao ser questionado sobre o álbum, o cantor é enfático, “Usamos nosso amor para flertar com o pop, de um jeito cafona, de um jeito brega, sem medo de se expor. E isso que torna esse projeto tão verdadeiro”, afirmou.

Luê Soares é paraense, nascida em uma família musical. A artista é filha de Júnior Soares, do tradicional Arraial do Pavulagem, grupo de Belém voltado para a pesquisa, produção e valorização da cultura popular do norte do Brasil. Luê é cria de um caldeirão fervilhante de ritmos e gêneros. Levou sua cultura para São Paulo.

Mateo Piracés-Ugarte é mexicano, naturalizado brasileiro e integrante da banda Francisco, El Hombre. O artista carrega a bandeira da América Latina em suas letras e ritmos. Com a banda, Mateo já rodou por diversos países e tocou em festivais como Rock in Rio (2019) e Lollapaloza (2018). Em 2019 começou seus projetos como produtor musical, onde produziu duas músicas da carreira solo de Luê e de Ju Strassacapa, entre outros projetos.