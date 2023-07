Luê celebra novo EP com show especial em Belém

Declarando seu amor pelo Norte e sua regionalidade, a cantora paraense Luê celebra seu novo trabalho, o EP “091”, com show especial no Espaço Cultural Apoena, em Belém, a partir das 20h com a participação de Júnior Soares, Ronaldo Silva (Arraial do Pavulagem) e Íris da Selva. No novo EP, Luê busca se conectar com suas origens e herança musical regional que vem de berço, ao propor uma homenagem ao grupo Arraial do Pavulagem, considerado patrimônio cultural do estado do Pará.

Canções de Ruy Baldez, Ronaldo Silva e Júnior Soares, pai de Luê, fundadores do Arraial do Pavulagem, ganham interpretações que atestam uma nova fase na trajetória da artista. Segundo a cantora, ela deixou fluir toda a sua regionalidade e musicalidade da sua terra. “Era algo que sempre esteve à minha volta muito por influência do Arraial, que é minha escola de música, para além de conservatórios clássicos, foi ali no popular e regional onde nasci e cresci”, destacou a artista paraense. Com formação clássica em violino, Luê integrou a Orquestra Sinfônica da Escola de Música da Universidade Federal do Pará.

Para a cantora, o novo trabalho é uma ferramenta aonde “posso declarar meu amor pela cultura popular e pelo Arraial do Pavulagem”. A artista, que é filha de Júnior Soares, um dos fundadores do Arraial do Pavulagem, teve seu primeiro contato com a rabeca em Bragança, instrumento que se tornou a marca registrada de suas apresentações.

Com dois discos já lançados, a artista agora se prepara para dar início à nova fase da carreira.

Em um mergulho profundo na sonoridade amazônica, através de ritmos como Boi Bumbá, marabaixo, retumbão entre outros. A primeira canção do novo EP, “Noite de São João”, de autoria de Júnior Soares, celebra o Boi Pavulagem e os folguedos de São João, presentes tanto no Pará quanto em todo o País, o que faz alusão ao mês em que Luê decidiu lançar o trabalho. Em seguida, a faixa “Tempo”, da dupla Júnior Soares e Ronaldo Silva, declara abertamente o sentimento que permeia todo o EP, de retorno à casa: "Lá vou eu pra Belém do Pará”, concluiu a artista cheia de orgulho.

Agende-se

Show Luê EP “091”

Data: 07/07

Hora: 20h

Local: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias, 450 Altos - Marco, Belém - PA, 66060-024)

