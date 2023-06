Luê homenageia Arraial do Pavulagem e a ligação com Belém em “091”

O novo trabalho da cantora, compositora e instrumentista Luê, o EP “091”, lançado nesta sexta-feira, 23, carrega desde o título a ligação com Belém e a música produzida na capital paraense. Os números 091, escolhidos para intitular o conjunto de cinco canções, são o código DDD (Discagem Direta à Distância) de Belém. Além do simbolismo da escolha, há ainda a opção em trazer ao repertório canções conhecidas de quem acompanha os arrastões e a banda Arraial do Pavulagem, manifestação que surgiu em 1987 com objetivo de difundir e criar um público para a música da Amazônia. Canções de Ruy Baldez, Ronaldo Silva e Júnior Soares, pai de Luê, fundadores do Arraial do Pavulagem, ganham interpretações que atestam uma nova fase na trajetória da artista.

"Se é para falar do começo de tudo, preciso falar de Arraial do Pavulagem”, afirma Luê, em vídeo publicado em suas redes sociais, no qual explica a escolha do nome “091” e da sonoridade do EP. Ela destaca que sua formação musical está diretamente ligada ao grupo criado pelo pai, por meio do qual foi possível conhecer e conviver desde a infância com canções e estéticas que são revisitadas nos arranjos das músicas lançadas agora. “Eu lembro que você falar que ia num evento como o arrastão do Arraial do Pavulagem, de cultura popular, era algo que as pessoas tinham vergonha. Foi muito interessante perceber quando rolou uma virada de chave na cabeça das pessoas”, relata Luê.

No EP, a “virada de chave” de Luê em direção ao meio artístico inicial de sua carreira é representada pela lista de canções selecionadas. “No ‘091’ eu declaro meu amor pela cultura popular e pelo Arraial em releituras de três de suas músicas, além algumas canções inéditas minhas, sendo uma delas uma parceria com meu pai. Sinto que esse é o momento em que eu mais estou apropriada do meu trabalho, estou curtindo muito as músicas novas", diz ainda Luê.

A primeira canção, “Noite de São João”, de autoria de Júnior Soares, celebra o Boi Pavulagem e os folguedos de São João, presentes tanto no Pará quanto em todo o País, o que faz alusão ao mês em que Luê decidiu lançar o trabalho. Em seguida, a faixa “Tempo”, da dupla Júnior Soares e Ronaldo Silva, declara abertamente o sentimento que permeia todo o EP, de retorno à casa: "Lá vou eu pra Belém do Pará”, canta Luê.

“Preamar”, a terceira canção e primeira lançada, foi composta por Luê, Júnior Soares e Mateo Piracés Ugarte, da banda Francisco El Hombre. Na gravação, além de Júnior, traz a participação do guitarrista e compositor Felipe Cordeiro. "Além de ser uma música que me representa muito, eu tenho um carinho especial por ela pois em 10 anos de carreira essa é a primeira vez que eu e meu pai compomos juntos. Isso é muito precioso pra mim, algo que sempre quis mas ainda não tinha encontrado o momento certo",destaca a artista.

"Dançadeira do Arrozal”, de Márcio Macedo e Ronaldo Silva, e “Recado”, de Ruy Baldez fecham a reunião de versos e melodias do EP com uma mensagem tanto explícita quanto sutil: “091’” traz no repertório o “falar que tem a força da água batendo na beira-mar”, como canta a composição de Baldez, compositor falecido em 1999 e tido como criador do então “Boi Pavulagem do Teu Coração”, brinquedo popular que é o guia e homenageado maior do trabalho.

Conheça EP “091”: https://onerpm.link/lue091