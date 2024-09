Joelma sofre acidente e terá que fazer show de cadeira de rodas

Joelma torceu o tornozelo direito durante um show em Bilbao, na Espanha. A cantora paraense precisou cancelar os compromissos em programas de televisão. Inclusive, no próximo show a artista usará cadeira de rodas. A apresentaçãoserá sábado (21), em Santarém.

Joelma vai precisar de acompanhamento médico e reabilitação com fisioterapia, de acordo com o Portal LeoDias.

O Dr. Maurício Leite, ortopedista responsável por tratar a condição da artista, disse para a Quem que "⁠Joelma apresenta um quadro de entorse entre o grau um e dois".

A cantora tem dor, limitação de movimento, edema - ou inchaço - e dificuldade para deambular. "Com relação às apresentações, todos os cuidados foram repassados para a assessoria de imprensa da Joelma", explica ele.

A paraense foi inicialmente atendida na emergência do hospital Memorial Star, no Recife, e lá realizou os exames de imagem.

O boletim médico informou que a cantora teve uma lesão no ligamento e tendão no tornozelo direito. Veja na íntegra:

A Cantora Joelma sofreu uma queda no palco durante seu show em Bilbao na Espanha , no dia 15/09/2024 . Ao chegar em Recife, no dia 17/09/2024 foi prontamente atendida na emergência do Memorial Star para avaliação e exames de imagem. Foi constatada uma entorse do tornozelo direito com lesão ligamentar e tendinoso. Encontra-se em acompanhamento médico e reabilitação com fisioterapia para voltar aos palcos e seus compromissos de carreira o mais breve possível.