VÍDEO: Lucas Souza debocha após Jojo Todynho revelar detalhe sexual do antigo casamento

A briga entre Lucas Souza e Jojo Toddynho, parece estar longo de terminar. O influenciador usou as redes sociais na última quinta-feira (19/09), para debochar de um comentário feito pela ex-mulher, durante uma live no Instagram. No domingo (15/09), Jojo revelou detalhes íntimos da época em que ela e Lucas estavam juntos. O fim do casamento entre o ex-casal ocorreu em outubro de 2022.

"Você não é po**a nenhuma, seu lixudo. É por isso que eu te deixava uma hora [aponta para as partes íntimas], até a língua gangrenar, baba**. Não aguentou, né? Porque eu sou pressão, se bota no teu lugar, lixo. Tá? Que você não se cresce não", disparou a artista na live.

Como resposta, Lucas apareceu em seu perfil colocando gelo na língua, enquanto respondia os comentários dos seguidores. “Uma hora ou outra vocês vão ter que parar com isso”, brincou.

