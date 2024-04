Iza conta detalhes sobre descoberta da gravidez

Após anunciar que está grávida do primeiro filho, a cantora Iza realizou uma live na última sexta-feira (12) em que mostrou a barriga e deu detalhes aos fãs sobre a sua gestação. Em recente entrevista ao Fantástico, a artista falou sobre a grande emoção de ser mãe e de como descobriu e contou tudo ao namorado, o jogador de futebol Yuri Lima.

"É a experiência mais louca que eu estou passando na minha vida. Agora, eu aqui, sentada, estou fazendo dois pulmões, dois rins, estômago, esôfago, esqueleto, pele, cabelo, cílios, veias, tudo aqui, parado, sentado, conversando com você", explicou a cantora.

Iza contou que descobriu a gravidez por pura curiosidade, quando estava indo visitar uma amiga grávida.

“Eu estava indo visitar uma amiga que agora já tem filho, né? A intenção era acalmar. Pensando nesse rolê de gravidez e tal, eu pensei, caraca, quando é que vem minha última menstruação? Eu fui ficando meio nervosa. Eu já tinha parado de tomar remédio naquela época há uns seis meses. Eu virei para a minha segurança e falei, tem teste de gravidez aí?", narrou Iza.

A artista ainda explicou que inicialmente interpretou de forma errada o resultado do teste, e somente depois concluiu que estava grávida.

"Eu entrei no banheiro, o xixi lambeu o negócio. E aí apareceu o xis, né? Aí eu pensei, x, bloqueio do Brasil, não estou grávida. Só que um milésimo de segundo depois, eu falei, não, cara. X não é negativo, não. Eu acho que eu estou grávida. Eu falei, caraca, eu estou grávida de mais de três semanas", relata relembrando a grande surpresa do momento.

Yuri Lima, o namorado de Iza, também comentou detalhes sobre como foi a reação ao descobrir que iria ser pai. Segundo o atleta, a cantora fez uma surpresa com uma caixinha para ele.

"Fui abrir a caixa, aí de cara, assim, a chupetinha, um teste e um sapatinho, né? [...] Foi meio doido assim", disse Yuri.

"Aí ele começou a correr pelo quarto, abriu a janela, gritou, vou ser pai", concluiu Iza.