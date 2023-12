Deborah Secco posa nua em nova publicação e seduz seguidores; vídeo

Na tarde desta terça-feira (12), Deborah Secco agitou as redes sociais ao compartilhar um vídeo ousado em seu perfil no Instagram. Nas imagens, a artista aparece completamente nua em um camarim móvel. Com os cabelos alongados cobrindo os seios, a atriz disse estar se sentindo uma sereia. "Sereiando", escreveu ela.

A publicação conquistou uma enxurrada de elogios dos fãs e colegas do meio artístico. Entre os admiradores, Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, não poupou elogios ao chamar a atriz de "deusa". A cantora Glória Groove também expressou sua admiração, comentando "musa" na postagem.

Com humor, alguns internautas compararam a atriz à personagem Ariel, da Disney. "Não sabia que a Disney tinha soltado mais um trailer da pequena sereia", brincou um seguidor.

Aos 44 anos e estrelando na novela "Elas Por Elas", Deborah Secco não esconde sua sensualidade e sua relação com o próprio corpo. Em uma recente entrevista à revista Quem, a estrela afirmou: "Não tenho muitos pudores em expor meu corpo. É só mais um corpo".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, Editora Web)