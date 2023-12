Anitta posta foto completamente nua antes de se apresentar no Carnatal

Na tarde da última sexta-feira (08), Anitta deixou os seguidores babando ao compartilhar uma foto ousada em seu Instagram. A cantora, que se apresentou no Carnatal no mesmo dia, apareceu completamente nua em seus stories horas antes de seu show no evento que aconteceu em Natal, capital do Rio Grande do Norte.

Na imagem, Anitta surge completamente nua na varanda de um hotel, tendo como plano de fundo a paisagem do mar de Natal. O único adereço que a cantora ostenta é um enfeite de Carnaval na cabeça, típico de rainha de bateria. "Hoje, Carnatal", escreveu ela na legenda, antecipando a agitação da festa.

Anitta foi uma das atrações confirmadas para o Carnatal desde julho, e seu bloco, o "Bloco da Anitta", desfilou com estilo no corredor da folia, unido ao bloco "O Vale". A artista era uma das estrelas mais aguardadas da micareta.

Mais tarde, a cantora compartilhou o look completo para o Carnatal. "E aí, Carnatal? Bora ativar o mood Bellakeo tropical? 🍊", escreveu Anitta na legenda, fazendo referência à sua nova música.

