Universitário faz TCC sobre Anitta e recebe elogios da cantora: 'Nem li, mas minha nota é 11'

Um estudante de publicidade do Rio de Janeiro que escreveu seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) baseado na carreira internacional da cantora Anitta, recebeu elogios da artista nas redes sociais.

O título do TCC é "A Malandra do Marketing: Um estudo de caso da internacionalização da carreira de Anitta". Ícaro Molina disponibilizou o link do trabalho nas redes sociais.

A cantora comentou a publicação do estudante nas redes sociais (Instagram/ @icaromolina)

"E teve TCC falando sobre a nossa Pedro Álvares Cabral sendo aprovado e super elogiado pela banca, sim! Te amo", escreveu o universitário surpreendido com uma resposta da "Girl From Rio".

"Nem li, mas minha nota seria 11", comentou a cantora, chamando a atenção para a beleza do jovem estudante.