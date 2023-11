Anitta diz para Angélica que quer casar com filho da apresentadora daqui a 10 anos

Anitta jogou uma cantada para o filho de Angélica durante o novo programa da loira no Globoplay - o "Angélica: 50 & Tantos". Anitta disse ter ficado encantada com o filho da apresentadora, Joaquim Huck, de 18 anos. A cantora falou que queria casar com o jovem.

“Gente, o filho da Angélica é perfeito. Daqui a dez anos, me deixa falar com ele? Ele é um menino ótimo. Daqui a uns dez anos ele ‘está’ ótimo”, brincou Anitta. “Você quer o quê? É um perigo, ela, gente”, questionou Angélica.

“Angélica, daqui a dez anos estou casando com o seu filho e indo para o meio do mato com ele”, emendou Anitta. “Você está muito obcecada nesse assunto (risos)”, rebateu a loira. Junto com Anitta, também estavam gravando o programa Marina Ruy Barbosa e Paolla Oliveira.

Logo depois Joaquim e o pai Luciano Hulk chegaram à mansão da família, onde estava sendo gravado o programa. O jovem apareceu e cumprimentou todas as convidadas.

"Eu estava só para zoar sua mãe e, do nada, o filho está aqui", disse Anitta. "O filho e o sogro", completou Marina Ruy Barbosa.

Anitta é conhecida pelos muitos affairs que não busca esconder. Um dos últimos foi o ator italiano Simone Susinna, que fez sucesso no filme "365 Dias" da Netflix. Antes disso há vários outros romances conhecidos de Anitta como o produtor canadense Murda Beatz, Michael Chetrit, Pedro Scooby, Gabriel Medina, e Maluma.