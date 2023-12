Anitta e Pedro Sampaio agitam noite de abertura do Carnatal 2023

Na sexta-feira (8) na Arena das Dunas, em Natal, foi a estreia do Carnatal 2023. A folia vai até domingo (10), com muita animação comandada por artistas da música nacional.

VEJA MAIS

A cantora Anitta abriu o primeiro dia, puxando o 'Bloco da Anitta', com todos os ingressos esgotados. A surpresa no bloco de Anitta elevou os níveis de animação do público, proporcionando aos foliões uma experiência inesquecível ao som dos sucessos da parceria entre os artistas.

A artista levou o público à loucura com seus hits 'Vai Malandra', 'Bang' e 'Meiga e Abusada', além de suas novas músicas como 'Ballakeo' parceria com Peso Pluma, 'Mil Veces' e 'Back for More'.

Ainda teve surpresa para o público. Pedro Sampaio subiu no trio para cantar, junto com Anitta, 'No Chão Novinha', 'Dançarina' e 'POCPOC', com direito a coreografia.

Já Alinne Rosa, com o bloco 'O Vale', arrastou os foliões ao som de 'Vai Sacudir, Vai Abalar', 'Cheiro de Amor no Ar' e 'Canto ao Pescador' em uma apresentação que durou mais de 1h30.

Encerrando a noite dos trios, o rei do carnaval Bell Marques, foi quem invadiu a avenida do Carnatal. 'Diga Que Valeu', 'Menina Me Dá Seu Amor', 'Selva Branca' e 'Voa Voa' foram algumas das músicas que o soteropolitano cantou e fez todo mundo sair do chão. Como de costume, o artista deu mais de duas voltas no circuito ao lado dos filhos Rafa e Pipo, no trio do bloco 'Vumbora'.