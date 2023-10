Anitta rebate versão de ‘Meiga e Abusada’ gravada por Melody: ‘Vou liberar?’

Depois de Melody recusar o convite de Anitta para lançar um remix de ‘Mil Veces’, a cantora anunciou nesta sexta-feira (27), a versão de outra faixa da funkeira "Meiga e Abusada", chamada ‘Cara de Anjo’.

No perfil no Instagram, Melody publicou um teaser do clipe, com a legenda: “Versão melhorada”. Na gravação, a estética é a mesma do clipe original lançado em 2012.

Anitta não perdeu a oportunidade e rebateu. “Será que vou liberar?”, disse a cantora. Em 2021, Melody lançou uma paródia de "Fake Love", de Anitta, retirada das plataformas digitais devido a problemas relacionados a direitos autorais.

Neste ano, a adolescente de 16 anos foi convidada para gravar a releitura do último lançamento da carioca.

“Muito obrigada pelos elogios, mas sinceramente, estou em outra fase da minha carreira. O jogo virou”, respondeu ela.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)