Yasmin Brunet vai a aniversário da avó de MC Daniel e reforça rumores de romance

Yasmin Brunet esteve entre os convidados do aniversário da avó de MC Daniel, realizada na última quarta-feira, 25. Os dois negam um romance, mas as imagens da modelo sorridente em meio à família do cantor reforçaram os rumores de affair.

VEJA MAIS

Nos Stories, MC Daniel compartilhou alguns momentos da comemoração, nos quais aparece dançando ao som de Elvis Presley ao lado dos convidados. Horas depois da festa, durante a madrugada desta quinta-feira, 26, o cantor voltou aos Stories para compartilhar mais um clique do evento.