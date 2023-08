Mc Daniel faz primeira aparição após confirmar rompimento com Mel Maia

Mc Daniel se apresentou na madrugada desta quarta-feira, 30, na festa em celebração aos dois milhões de seguidores da influencer Ianka Cristini, em São Paulo. Esta é a primeira aparição pública do cantor após a confirmação na tarde da útilma terça-feira, 29, da sua separação com Mel Maia.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de retomar o namoro, Daniel respondeu: "Está nas mãos de Deus. Estou focado no trabalho agora". Antes dele, Mc Mirella fez um show no local, exibindo a barriguinha de gravidez de sua primeira filha com Dynho Alves, uma menina que se chamará Serena. Na plateia, as exs-BBB Larissa Santos e Jaquelline Grohalski curtiram as apresentações dos artistas. A cantora Pocah também se apresenta no evento.

