MC Daniel emociona Mel Maia com presente simples e especial

MC Daniel não poupou seu amor ao presentear a namorada Mel Maia, no seu aniversário de 19 anos. A atriz, que celebrou a data com uma grande festa no Rio de Janeiro foi surpreendida pelo amado com um álbum de fotos dos melhores momentos do casal. Mel não conteve as lágrimas com a surpresa.

Ao se deparar com a reação da amada, MC Daniel falou do conselho que seu falecido pai deu antes de morrer. "O que ela se emocionou e mais gostou desde quando começamos a namorar... meu pai me disse um dia que eu ia ter muito dinheiro, e que quando encontrasse a mulher da minha vida, ela iria dar valor nas minhas atitudes mais simples", relembrou.

Mel e Daniel assumiram o namoro em dezembro do ano passado após diversos rumores de romance. Eles eram amigos e sempre apareciam juntos nas redes sociais.

