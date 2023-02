Mel Maia relembra críticas à carreira: 'Me deixavam chateada'.

Mel Maia, que está no ar com a personagem 'Guiga', em 'Vai na Fé', da Globo, diz estar vivendo a melhor fase da vida, após ter sofrido muitas críticas nas redes sociais por estar focando na carreira como influenciadora digital, ao invés das artes cênicas.

"Teve uma época que esses comentários me deixavam chateada", disse ela à Caras Brasil. Na época, ela ainda era adolescente e vivia as incertezas impostas pela pandemia como muita gente. "Eu queria muito voltar a trabalhar e eu estava na fase dos 16, 17 anos, e é muito difícil vir algum personagem, costumam esperar fazer 18 anos". "Meus pais, sempre com a energia positiva, ainda mais minha mãe, que cuida da minha carreira, sabe como funciona e me acalmou", disse.

Ela comemorou o sucesso do atual projeto: "É uma novela muito colorida, solar. Todos estão amando, mas quando começamos as preparações eu já sabia que ia dar muito bom."

Ela celebra uma boa fase também na vida pessoal ao lado do namorado MC Daniel: "Estamos vivendo um momento muito bom, tudo correndo bem, com o amor da minha vida e amigos verdadeiros do meu lado", declarou. Os dois possuem agendas muito cheias, mas procuram sempre estar juntos e se falar por telefone. "Todo mundo elogia muito, a gente recebe muito carinho do público então vemos isso como uma coisa boa. Eu sempre agradeço a Deus por ter colocado esse menino na minha vida, porque ele é incrível e que bom que o povo gosta e acompanha."

A sua personagem 'Ritinha', em 'Avenida Brasil', ainda é lembrada pelos telespectadores, afirma. "O elenco era mais adulto e eu era criança, não tem tanta proximidade mais. Mas é legal o reencontro, escuto direto: 'Nossa, você está muito grande, estou me sentindo velho'".