MC Daniel, namorado de Mel Maia, se emociona com fãs de Belém

O namorado de Mel Maia, MC Daniel desembarcou em Belém para fazer seu primeiro show na capital paraense neste sábado, 28. Conhecido como Falcão do Funk, ele mostrou no seu perfil no Instagram, a emoção de chegar aqui e encontrar alguns fãs.

"Achei que ninguém me conhecia por aqui, estou muito feliz, obrigado”, escreveu o artista ao compartilha vídeos de sua chegada no aeroporto.

MC Daniel atendeu os fãs que estavam lá, o que chamou atenção é que tinham pessoas de várias idades: crianças, jovens e adultos.

Muitos fãs chegaram a chorar quando encontraram o cantor.

Já no show, MC Daniel se mostrou mais uma vez emocionado, ao encontrar um público que sabia cantar todas as músicas do seu repertório. “Respeita o homem. Te amo Belém do Pará, obrigado pelo carinho”, escreveu ao compartilha mais vídeos da sua apresentação.

Antes do show de Belém, MC Daniel estava com Mel Maia em São Paulo, mas ela retornou para o Rio de Janeiro. Os dois compartilham muitos momentos juntos e isso gera admiração na web. Atualmente, eles estão entre os casais mais admirados nas redes sociais.

Ela chegou a receber uma aliança de compromisso e rosas de MC Daniel.

Mel Maia está interpretando Guiga, em Vai na Fé, a nova novela das sete da Globo.