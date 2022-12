MC Carol questiona uso indevido da sua voz em 'Tubarão Te Amo'

A música "Tubarão, Te Amo", viral no TikTok e em outras redes sociais, se tornou um dos hits mais executados no Brasil, e agora nos Estados Unidos. A canção ocupou o terceiro lugar no Top 50 Viral do Spotify EUA, deixando Lady Gaga, Taylor Swift, Drake e outros, para trás.

Porém, MC Carol, que tem a sua voz usada na música, expôs que não recebeu nada por isso e que um dos artistas responsáveis pela canção está ignorando seu contato. "Tubarão, Te Amo" é do MC Ryan SP, Dj LK da Escócia, Tchakabum, MC Jhenny e MC RF.

VEJA MAIS

No seu perfil no Twitter, MC Carol, explicou na manhã de hoje (06), o que tem ocorrido.

"Usar minha voz sem autorização nas músicas tá virando um hábito! A última foi essa Tubarão Te amo, que tá bombando nas redes e eu não tô recebendo nem 1 real", disse.

"Minha equipe tá tentando contado no telefone da equipe do DJ Lk e eles simplesmente não atendem ou não respondem", completou.

"Mas não é sobre opinião, gente, é sobre lei ! Minha música 'Eu Te Amo' está registrada há mais de 8 anos! Se tantas pessoas usam 'apenas uma frase' MINHA, é porque é interessante! Paguem ou não usem”, rebateu MC Carol a um seguidor que questionava a sua reclamação.

"Acordei agora, mensagem pra caralh*. Como vocês viram no post, ela falou que está tentando falar comigo há muito tempo. Ela me chamou hoje, no mesmo horário que ela fez a montagem. A música está em top 3 nos Estados Unidos, está tocando na Farofa, em todo lugar... e ela vem me chamar agora que a música está assim? Essa música tem quatro meses e ela nunca me chamou! Agora, final do ano, todo mundo quer um dinheirinho", escreveu DJ LK da Escócia nas suas redes sociais.