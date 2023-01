Com alianças de luxo, Mel Maia e MC Daniel oficializam relacionamento

Pelo visto, o que não vai faltar em 2023 é romance! Temos mais um casal assumidos e com direito a um momento muito romântico e especial. Mel Maia e MC Daniel trocaram alianças e oficializaram o relacionamento nesta segunda-feira (02). O cantor publicou uma sequência de stories onde mostra que deu uma aliança de luxo para a atriz e brincou: “O inamorável está namorado”, escreveu marcando o @ da, agora, namorada.

Em seguida, o cantor filmou a nova namorada com sua nova aliança, um buquê de flores e uma caixa de chocolate. “Agora sim estamos namorando. Vários dias com essa aliança guardada e essa menina me dando vários trabalhos pra fazer esse pedido”, completou o cantor.