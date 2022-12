Mel Maia desabafa sobre namoro: 'Jogam energias ruins para nós'

MC Daniel não foi na Farofa da Gkay porque Mel Maia não estava com ele. A decisão foi unilateral, e aconteceu na festa de aniversário de Neymar, o que gerou repercussão nas redes sociais. "Está aí o motivo de eu não querer expor muito, as pessoas falam muito sem saber e jogam energia negativa em nós", afirmou a atriz.

MC Daniel também comentou no post após a mensagem de Mel Maia. "Na live que fiz com ela, eu estava na sala dele. Não fui escondido dela. Pedi permissão e fiquei em contato com ela a todo momento. Fui de dia para lá, não menti. E isso aconteceu a 30 minutos da minha casa. Ele é o meu ídolo, me mandou mensagem dizendo que também queria me conhecer, não tive como negar", explicou o cantor.

Vale destacar que Neymar está no Brasil desde o último fim de semana, após a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo, e participou de uma festa na casa da irmã dele, Rafaella, em Alphaville, bairro de luxo próximo a São Paulo.