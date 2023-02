Mel Maia sofre assalto com os pais e o namorado no Rio

Na madrugada desta terça-feira (14), a atriz Mel Maia relatou nas redes sociais que ela, os pais e o namorado, o cantor MC Daniel, foram vítimas de um assalto no Rio de Janeiro. De acordo com a atriz foram levados os documentos, celulares e o carro que ela comprou para o pai. Na publicação, ela fez um apelo para que os bens sejam devolvidos pelos criminosos.

“Se a pessoa que roubou o carro do meu pai estiver vendo este vídeo, por favor, devolve para a gente, pelo amor de Deus. Nossa vida toda está aí dentro, meu celular, o celular do Dani. Tudo, por favor”, disse a atriz.

Mel Maia disse ainda que o carro havia sido comprado e dado de presente para o pai recentemente. “Acabei de comprar para ele e aconteceu isso. A gente nunca espera. Toda a minha vida estava no celular. Do Dani também e no telefone da minha mãe também. As coisas que são do meu trabalho a minha mãe que resolve. E a gente perdeu o contato com todo mundo. Isso dificulta muito a nossa vida”, explicou Mel.

A atriz disse que já procurou as autoridades policiais e notificou o crime. A Polícia Civil informou que até o momento não localizou o registro de ocorrência do caso.

