MC Daniel divide opiniões após se recusar a tocar em fãs para tirar fotos

O funkeiro MC Daniel tem causado revolta em alguns internautas após a divulgação de um vídeo no qual ele aparece se recusando a tocar em fãs que tiraram foto com ele. No registro divulgado neste domingo (29), o artista evita tocar nas mulheres que estão no local para tirar uma foto com o ídolo.

Uma das mulheres até esbarra no cantor, mas imediatamente é afastada dele pelos seguranças. “Que homem escroto. Será que ele sabe que são essas dondocas que pagam os luxos deles? E vem com essa p*taria de não encostar nas fãs. Vai se f*der MC Daniel”, disparou um internauta no Twitter.

Enquanto uns criticam a atitude do namorado da atriz Mel Maia, outros o consideram respeitoso, já que é comprometido. "Uai, gente, mas quando é o Messi todo mundo acha lindo. Achei respeitoso", disse uma internauta fazendo referência ao jogador de futebol Messi, que é conhecido por ser frio com outras mulheres. "A mel maia encontrou o seu Messi", disse outra seguidora.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)