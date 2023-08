Mel Maia expõe fim do namoro com MC Daniel: ‘Seguimos como amigos’

Mel Maia utilizou o Instagram, na tarde desta terça-feira (29), para quebrar o silêncio e anunciar o fim do namoro com MC Daniel. Nos Stories, ela agradeceu o carinho dos fãs, mas não deu detalhes sobre o que motivou a separação do casal.

"Oi, galera! Eu venho aqui porque temos uma relação muito transparente. E sinto que eu precisava comunicá-los. Meu namoro com Daniel surgiu de uma amizade. Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E nós decidimos, juntos, preservar esse sentimento tão importante", argumentou, para introduzir o assunto.

Em seguida, a atriz agradeceu o apoio dos colegas e do fã-clube. Mel afirmou que ela e o funkeiro não estão mais juntos. O anúncio foi compartilhado poucos meses após ela anunciar que tinha reatado o relacionamento com Daniel.

"Não somos mais um casal, mas seguimos como amigos. Eu torço por ele. E ele por mim. E seguimos assim! Aos fãs e amigos, deixo o meu amor e agradecimento por nos respeitar sempre. Beijos, Mel", escreveu na publicação.