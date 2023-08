Mel Maia exibe marquinha de biquíni em novas fotos; veja

A atriz Mel Maia, de 19 anos, mostrou nas redes sociais que está com bronzeado em dia. Em uma postagem no Instagram, ela apareceu usando um biquíni verde e roxo, com uma toalha na cabeça, enquanto estava em frente ao espelho. A modelagem do biquíni destacou sua marquinha de sol.

De férias, ela está sempre compartilhando registros de suas viagens, curtindo as praias paradisíacas de Miami, nos Estados Unidos. Pouco antes, ela havia publicado outra foto usando biquíni, dessa vez enquanto aproveitava uma piscina para renovar seu bronzeado.

Veja a foto que Mel Maia postou:

Mel Maia, 19 anos. (Reprodução/Instagram)

A atriz, que namora o funkeiro MC Daniel, de 24 anos, tem usado suas redes sociais para dividir com os fãs não apenas momentos de lazer, mas também sua rotina de exercícios físicos ao lado do namorado. Mel Maia também fez uma confissão sobre sua volta aos treinos. Ela admitiu que está enfrentando dificuldades para retomar sua forma física sem sentir cansaço.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)