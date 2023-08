Mel Maia ganha apalpada no bumbum de MC Daniel durante passeio de iate

A atriz Mel Maia e MC Daniel apareceram nos Stories do Instagram aproveitando muito a viagem pelos Estados Unidos. O cantor, que está em turnê no exterior, apareceu em várias publicações na última quarta-feira (9) passeando de iate com a namorada. Em um dos vídeos, Daniel se exibe apalpando a bunda da jovem.

Antes de passearem em alto mar, Mel Maia e o namorado filmaram um clipe em Miami e passearam em uma Ferrari. "Era para ser só uma miniférias e eu estou levando a minha amiga para dar um rolê de Ferrari", vibrou a artista, com uma amiga no veículo de luxo.

Mel Maia e o funkeiro romperam em junho deste ano, mas decidiram voltar a namorar após espalhar rumores de que estavam juntos começar a circular nas redes sociais.