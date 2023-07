Flagra: Mel Maia e MC Daniel são vistos juntos em condomínio; web aponta uma volta 'no off'

Assim como no início do relacionamento, antes de assumirem de forma oficial, Mel Maia e MC Daniel demonstravam ser amigos, internautas apontam a mesma estratégia agora.

Depois de uma grande confusão envolvendo o término deles, o casal tem sido visto junto com frequência. Dessa vez, um morador flagou Mel Maia e Daniel juntos em seu condomínio no Rio de Janeiro, no momento que eles estavam entrando no carro do artista.

Na semana passada, eles também foram flagrados na praia em clima bem íntimo.

Mesmo que não tenham 'assumido' a volta, internautas acreditam que eles reataram. Na publicação do perfil @segueacami, onde está a foto deles no condomínio, muitos seguidores apontam essa possibilidade:

"Entendam! Eles nunca terminaram, foi apenas uma crise ciúmes que o Léo Dias inflou e gerou todo o reboliço. Coisas de casal!", escreveu uma pessoa. "Nunca terminaram kkkk estão vivendo no off ou tentando pelo menos né?! Estão certos, a internet é tão chataaa e cheia de julgadores/juízes", disse outra seguidora. "Imaginei.. só n querem expor tanto como antes", pontuou a internauta.