MC Daniel pede desculpas por comportamento durante polêmicas sobre término com Mel Maia

Mc Daniel usou o stories do Instagram para pedir desculpas pelo comportamento durante as polêmicas envolvendo o término de relacionamento com a atriz Mel Maia. O funkeiro desembarcou na tarde desta terça-feira (13) no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e tirou fotos com alguns fãs no hall do aeroporto.

De volta ao Brasil, o funkeiro Mc Daniel que esteve na Europa para uma série de shows divulgou nas redes sociais o pedido de desculpas e confessou que procurou ajuda psicológica para aprender a lidar com o caos que se transformou sua vida íntima, após o rompimento do namoro com Mel Maia.

Nos Stories no Instagram, MC Daniel pediu desculpas a Mel Maia, sua ex-namorada, por envolvê-la nos escândalos, ao jornalista Leo Dias, que divulgou notícias sobre MC Daniel, e aos seus fãs.

MC Daniel chega ao Brasil após turnê na Europa Vitor Eduardo / AgNews Vitor Eduardo / AgNews Vitor Eduardo / AgNews Vitor Eduardo / AgNews Vitor Eduardo / AgNews Vitor Eduardo / AgNews Vitor Eduardo / AgNews

"Boa família, dessa vez vim de uma forma diferente, depois de tudo isso. Conversei com minha família, com o psicólogo ontem, e hoje, estou bem mais feliz e mais aliviado hoje. Primeiramente, queria pedir desculpas para a Mel pela exposição, por ter rebatido crítica, coisas que eram mentiras, pedir desculpas para ela, para a família dela e as amigas dela. Pedir desculpas para os fãs por ações que tomei na hora da raiva, para quem se sentiu lesada na hora da raiva", declarou.

MC Daniel falou abertamente que buscou ajuda psicológica e se sente melhor agora. "Psicólogo não é só para doido, mano. Eu achava que era só para doido, mas ele vai te dar gatilhos de contornar suas emoções, suas tristezas, controlar sua raiva, seus sentimentos. Lidar melhor com a vida e com as pessoas que você ama. E pedir desculpas para o Leo por ter exposto a doença dele, foi num momento de raiva. Dizer que estou buscando melhorar, sei onde errei, sei onde acertei, e sei onde não quero errar mais", afirmou. O artista ainda comemorou os 12 milhões de seguidores que atingiu no Instagram.