Ex-namorado de Mel Maia diz que não tem a ver com suposto término da atriz e de MC Daniel

O atleta João Pedro Junqueira, jogador do Brighton da Inglaterra e ex-namorado de Mel Maia, negou ter a ver com o suposto término da atriz e de MC Daniel. O jogador está de férias do clube inglês no Rio de Janeiro e, como noticiado pelo site LeoDias.com, os fãs da atriz acharam que sua presença no Brasil poderia ter causado ciúmes no cantor, ocasionando o término.

Sobre a suposição dos fãs, ele escreveu: “Tenho nada a ver não”. O jogador passa seu período de descanso de forma discreta na capital carioca.

João e Mel namoraram entre 2019 e 2020, mas colocaram um ponto final na relação devido ao relacionamento à distância. Ele jogava pelo Fluminense na época, mas foi para o Reino Unido jogar no Watford. Amigos próximos do atleta descreveram o jogador como muito educado e gentil, bem como o “grande amor” de Mel Maia.

