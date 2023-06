Namoro de Mel Maia e MC Daniel chegou ao fim? Amigos do casal garantem que sim

O namoro de Mel Maia, 19 anos, e MC Daniel, 24 anos, teria chegado ao fim, segundo amigos próximos ao casal. De acordo com as pessoas, a relação estaria estremecida e Daniel, inclusive, já estaria andando sem alianças, pois foi visto pelas ruas de Paris, na França, sem a joia. As informações são do jornalista Leo Dias.

MC Daniel está em Paris cumprindo agenda de shows. Em uma de suas saídas foi parado por policiais franceses, por excesso de velocidade e por não parar diante de uma sinalização de rua.

O cantor está compartilhando a sua rotina em Paris e compartilhando fotos, confira:

