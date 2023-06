MC Daniel confirma término com Mel Maia após retirar aliança de compromisso; atriz ainda usa a joia

Mesmo negando todas as polêmicas sobre de traição e término divulgadas por Léo Dias, MC Daniel se pronunciou sobre o fim da relação com Mel Maia, neste domingo, 11. O cantor que está em turnê na Europa apareceu sem a aliança que era usada pelo casal e sinalizava o compromisso dos dois.

Em diversos story no seu perfil e até no próprio feed, Daniel aparece sem a joia. Claro que nada passou despercebido pelos fãs, que logo questionaram: "Cadê a aliança?".

"Não tem porque eu usar aliança", disparou MC Daniel.

Porém, mesmo após as polêmicas, Mel Maia continua usando a joia.

A aliança de compromisso do casal está avaliada em R$ 33 mil.

MC Daniel tem aproveitado e trabalhado no Europa, o cantor compartilhou alguns momentos no seu perfil no Instagram, mas claro que não fugiu o exposed. Ele mostrou duas mensagens de mulheres, uma chamando ele para transar e outra contato que foi procurada para mentir que estaria se envolvendo com ele.

Já Mel Maia, passou o fim de semana que antecede o Dia dos Namorados, curtindo uma balada no Rio de Janeiro. Ela postou uma sequência de fotos no seu perfil no Instagram com a legenda: “cheerful night :)”, significa “noite feliz” em tradução livre.