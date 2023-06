MC Daniel rebate Léo Dias após boatos de término com Mel Maia: ‘Como você pode ser tão sujo assim!’

Após confirmar o término do romance entre MC Daniel e a atriz Mel Maia, o jornalista Léo Dias publicou outra nota, dessa vez afirmando a interação do funkeiro em uma foto antiga da ex-amante de Casemiro, Synttia Ramos.

Em resposta, o carioca trocou farpas com o colunista no Instagram. “Cuidado com as mentiras da internet. Se cuidasse da própria vida, o nariz não vivia sujo”, disse nos stories. Durante um passeio pela Disneylândia Paris, na França, Daniel ainda fez um vídeo com os amigos zoando a dependência química do jornalista.

O funkeiro também havia comentado uma publicação de Léo Dias. “2018 mano, como você pode ser tão sujo assim! Eu fico impressionado com o tamanho da sua maldade no coração!”, escreveu o cantor. Após o recado, Léo Dias revelou nos stories ter feito um antigo favor para o cantor. “Lembra daquele B.O que eu te livrei? Quer que eu te lembre? Não, né? Eu lembro ou você lembra?”, ameaçou o jornalista.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora executiva de OLiberal.com, Ádna Figueira)