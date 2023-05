Pelas redes sociais, colunista Léo Dias confirma saída do site Metrópoles

O colunista Léo Dias informou aos seguidores, nesta segunda-feira (15), que está com os dias contados no site Metrópoles. A publicação veio por meio das redes sociais e recebeu quase 80 mil curtidas em poucas horas. Depois de três anos no ar, o jornalista disse estar com "sentimento de dever cumprido".

Léo destacou os desafios diários e o comprometimento com conteúdos inéditos, desde 2020. "Entrei no portal com a missão de escrever notícias exclusivas e produzir um jornalismo audiovisual forte, tanto no Youtube como nas redes sociais", pontua.

O jornalista reforçou que sai de forma amigável e deixou agradecimentos. "Eu gostaria de agradecer imensamente a Luiz Estevão pela oportunidade e por ele e sua família terem me tratado sempre com muito carinho. Também não posso deixar de agradecer a Lilian Tahan e Priscilla Borges, por respeitarem e confiarem no meu trabalho. Eu sou repleto de gratidão e admiração a cada um de vocês e tenho convicção de que, um dia, voltaremos a fazer novos negócios".

Por questões contratuais, Léo Dias permanece na plataforma até 30 de maio e deve seguir de maneira independente.