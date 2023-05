Mirella e Léo Dias trocam farpas na web após anúncio de gravidez vazar por jornalista; entenda

Assim como aconteceu com Bianca Andrade em 2020, ocorreu com MC Mirella nesta quinta-feira, 11, quando Léo Dias contou sobre a gravidez da cantora. Antes de Mirella e Dynho anunciarem que esperam pelo primeiro filho, o jornalista se antescipou e a ‘invasão’ gerou discursão na internet. A treta entre Mirella e Léo ocorreu direto em perfis de fofocas e ganhou a madrugada de hoje, 12.

O jornalista revelou sobre a gravidez da cantora, na tarde de ontem, sem o consentimento dela. Ai começaram os ataques. Mirella postou vídeo dançando e falou em processo, e claro, que Léo respondeu as ameaças e ainda falou sobre o caso no programa Fofocalizando, do SBT. A cantora também fez críticas a atração.

“Adivinha como eu soube, Mirella?”, questionou Léo e em seguida falou sobre a cantora oferecer joguinhos para os seguidores. Ai a pauta mudou, os dois começaram a discutir sobre ética e conduta moral, confira:

Veja o bate-boca entre Mirella e Léo Dias: (Fotos: choquei )

No fim da treta, Mirella e Dynho resolveram anunciar a gravidez através de uma publicidade. : “Sim, estamos grávidos! E estamos gerando um serzinho que já é muito abençoado e muito amado!”, escreveram.

Léo Dias comentou novamente: “Enquanto as pessoas continuarem vendendo anúncio de gravidez para agências de publicidade essa história vai chegar até mim”.