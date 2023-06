São João da Thay: Ex-BBBs e inflluenciadores participam de pool party

O Grupo Liberal foi convidado pela segunda vez para o São João da Thay, organizado pela influenciadora e embaixadora da UNICEF, Thaynara OG O evento que reúne ao longo de cinco dias famosos do Brasil em São Luís, no Maranhão, terá sua festa principal nesta quarta-feira, 07.

Na tarde de hoje, 06, algumas celebridades, influenciadores, criadores de conteúdos e ex-BBBs se reuniaram para uma pool party em um hotel no centro da capital maranhense. A simpatia com que os ex-brothers que estiveram no BBB 23 estavam, chamou a atenção dos convidados.