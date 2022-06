São João da Thay reúne grandes nomes da música em noite solidária

A noite linda que fazia já anunciava o espetáculo que viria pela frente. Assim foi resumido o São João da Thay 2022, um grande espetáculo. O evento, idealizado pela influencer maranhense Thaynara OG foi criado em 2017 e conta com uma nobre causa social: toda a renda é revestida para a Unicef Brasil, que este ano abraça as causas de mortalidade infantil e pobreza menstrual.

O evento reuniu grandes nomes da música brasileira, da televisão e da internet em uma noite repleta de representatividade e cultura - o que não seria diferente, já que aconteceu no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+.

Thaynara OG chegou no evento com a simpatia já conhecida, um visual deslumbrante e com a capital paraense guardada no coração. “Belém do Pará é um lugar que eu amo. Muito feliz de ter representantes aqui nos prestigiando, que seja uma noite maravilhosa, o evento é de vocês. E principalmente da nossa causa”, destacou.