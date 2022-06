Influenciador castanhalense é convidado para um dos mais famosos festejos juninos do Brasil

O retorno do São João da Thay não poderia ser mais especial para o influenciador Henrique Franco. Convidado pela própria equipe de Thaynara Og, o castanhalense estará presente em todas as etapas do evento, que iniciará com um jantar de abertura, no dia 27 de junho, e será finalizado com o festejo junino mais esperado pelos maranhenses, na cidade de São Luís, no dia 28.

Fã de Thaynara Og, Henrique conta que produziu conteúdo sobre o evento antes mesmo da influenciadora oficializar que seria realizado o São João. “No mês de março, a Thay publicou uma data fazendo suspense do que aconteceria nesse dia. Foi quando fiz o primeiro vídeo 'prevendo' que seria o anúncio da festa, e não é que foi mesmo?!”, conta. Entusiasmado com a possibilidade de ser convidado pela influenciadora, o castanhalense continuou produzindo conteúdos que fazem referência ao festejo junino, com o intuito de ser notado pela influencer, que chegou a repostar os vídeos de Henrique no próprio perfil dela.

Henrique Franco representará o estado do Pará no São João solidário realizado pela influenciadora maranhense Thaynara Og (Divulgação)

O influenciador afirma que é seguidor “dinossauro” de Thay Og, desde que a maranhense criou o perfil dela na rede social Snapchat. Em maio deste ano, Henrique teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente durante um evento, no qual Thay palestrou, em Belém. “Foi incrível, um frio na barriga que não sei explicar, estava em êxtase e muito feliz por tê-la conhecido”, diz.

Henrique confessa que apesar do esforço e da torcida dos seguidores dele, acreditava que o sonho de participar do São João ainda não se tornaria realidade até que, em nome de Thaynara, a equipe dela entrou em contato com ele para oficializar o convite. Emocionado, o influenciador registrou o momento em que contou para o noivo e para família que foi um dos selecionados para participar do evento solidário.

“Sonhei tanto com esse convite e ele chegou. Vai ser uma oportunidade única de representar os criadores de conteúdo paraenses. Vou viver e aproveitar esse momento intensamente”, conta Henrique. Além de influenciadores conhecidos nacionalmente, como: Bianca Andrade, Gkay, Pequena Lô, Álvaro e outros, Thaynara possui uma lista extensa de atrações: Juliette, Zé Felipe, Gloria Groove e Alcione.

A expectativa é que mais de 10 mil pessoas participem do arraial, que tem como principal objetivo divulgar a cultura maranhense e arrecadar recursos para o Fundo das Nações Unidas para a infância (Unicef), no qual a influencer é embaixadora no Brasil. “É uma honra participar desse evento que possui uma causa nobre e que vai ajudar milhares de crianças e adolescentes no nosso país”, diz Henrique.

O influenciador promete um visual único e que representará o Pará no evento. “Ainda é surpresa, mas todos poderão acompanhar os detalhes no meu instagram”, faz suspense.

Henrique conta que não deixará de compartilhar um momento sequer com os seguidores. “Vou levá-los juntinhos comigo, assim como sempre faço em viagens e trabalhos que faço, gosto de mostrar cada detalhe e vou fazer as pessoas se sentirem tão presentes quanto eu no São João da Thay, mesmo que de forma virtual”, finaliza.